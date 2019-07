No começo deste mês, o Wall Street Journal publicou um perfil sobre o COO da Apple, Jeff Williams, investigando o que fazia do executivo a escolha mais provável como o próximo CEO da companhia. Agora, Mark Gurman, da Bloomberg, também analisou como a figura de Williams é vista internamente, pelos próprios funcionários da gigante de Cupertino.

Citando fontes anônimas da equipe de design da Apple — a qual era liderada por Jony Ive, que anunciou a sua saída da companhia no mês passado —, Gurman conta que os funcionários da Maçã confiam em Williams e que até uma reunião semanal da equipe de design chamada “revisão de novos produtos” foi batizada de “revisão de Jeff”, uma vez que é a ele que os funcionários precisam impressionar.

Além de assumir parte dos compromissos com o setor de design da Maçã, Williams lidera toda a cadeia de fornecedores da Apple, o AppleCare, a divisão de saúde da companhia e o desenvolvimento do Apple Watch — o qual deu algumas dores de cabeça para a Maçã (e Williams), em 2015.

Mais do que enaltecer as tarefas do executivo, o artigo da Bloomberg também equipara a figura de Williams à do atual CEO da empresa, Tim Cook.

Ele [Jeff Williams] é o mais próximo que temos na empresa com Tim Cook, e quer saber mais, se você acha que Cook está fazendo um bom trabalho, então [ele] será uma boa escolha.

Ainda de acordo com Gurman, toda a empresa tem uma “cadeia de comando discreta” e com a Apple não é diferente, com Williams logo atrás de Cook. Isso existe no caso de algo acontecer com o CEO da empresa (da mesma forma como aconteceu com Steve Jobs) e alguém precisar assumir o controle imediatamente.

O grande ponto de interrogação é se a Apple permanecerá inovadora, uma vez que apenas alguns executivos da companhia são da “era de ouro” da empresa, a qual reunia, principalmente, Jobs e Ive — contou Michael Gartenberg, ex-funcionário de marketing da Apple.

Não é preciso ser necessariamente um visionário para ser CEO da Apple, desde que haja um visionário na empresa com o qual o CEO possa trabalhar. Tim Cook tinha Jony Ive. A questão é, com a saída de Ive, quem será o visionário da empresa que poderá orientar a próxima grande novidade?

Problemas na criação do Apple Watch

A reportagem da Bloomberg também destaca um momento problemático e particularmente importante da influência de Williams na criação do Apple Watch. Nos meses que antecederam o lançamento oficial da primeira geração do gadget, em 2015, alguns funcionários da companhia que estavam testando o dispositivo apontaram problemas de reação alérgica ao níquel usado no chassi do relógio.

Resultado: quando soube do problema, o executivo optou por descartar todo o estoque de relógios que a Apple já havia produzido e comprou outro material para substituir o níquel. Na mesma época, outros testers da companhia também notaram que o Taptic Engine do Apple Watch estava sujeito a falhas causadas pela corrosão do componente; nesse caso, Williams decidiu dar as “poucas milhares de unidades” do relógio para os sortudos funcionários.

Williams também teve que lidar com a “decepção” das vendas do primeiro Apple Watch Edition (que custava a partir de US$10.000), assim como Ive, que mergulhou de cabeça na criação da primeira geração do gadget. Vale lembrar que o modelo de luxo foi descontinuado em 2016 e oferece suporte apenas até o watchOS 4.