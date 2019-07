Promoções do dia na App Store: Another Lost Phone, Guitar Fretter, Export for iTunes e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta segunda-feira!



Another Lost Phone, desenvolvido pelo pessoal da Plug In Digital, é um jogo sobre explorar a vida de uma pessoa que desapareceu e as principais pistas estão nesse dispositivo.

Você deverá vasculhar aplicativos, mensagens e fotos na busca do maior volume possível de informações que possam explicar o desaparecimento de Laura. Confira um vídeo:

Semelhante ao seu predecessor, apesar de curto, vale a compra! 😉

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$78 de desconto:

Apps para iOS

Aprenda a tocar guitarra.

Mais uma opção para ouvir podcasts.

Gerenciador de tempo.

Texto em fotos.

Apps para macOS

Utilitário musical.

Organizador pessoal.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😀