Há alguns meses, comentamos aqui sobre como a Apple tinha recuperado o terceiro lugar na Fortune 500, lista das maiores empresas dos Estados Unidos em uma série de métricas realizada pela revista Fortune. Agora, no ranking Fortune Global 500 — que engloba as maiores empresas do mundo, e não só dos EUA —, a Maçã se deu igualmente bem.

Conquistando o 11º lugar no ranking geral, a Apple é a empresa tecnológica mais bem colocada do mundo, superando rivais como a Amazon (13º), a Samsung (15º), a Alphabet (empresa-mãe do Google, em 37º), a Microsoft (60º), a Huawei (61º) e a Dell (84º). Outras do ramo da tecnologia, como a Sony, a LG, a Nokia e a Xiaomi, também figuraram no ranking, porém abaixo das 100 principais.

Mesmo com as vendas relativamente baixas de iPhones nos últimos trimestres, a Apple é a segunda maior empresa do mundo em termos de lucros anuais: foram US$59 bilhões nos últimos 12 meses, contra quase US$111 bilhões da líder nessa métrica, a Saudi Aramco (6º lugar no ranking geral).

O Walmart continua liderando a Fortune Global 500, mas a lista de 2019 tem uma surpresa: pela primeira vez, ela é formada por mais empresas da China (129) que dos Estados Unidos (121). Entre as companhias chinesas que mais cresceram, temos a Xiaomi (que estreou no ranking agora), a Tencent (que subiu 94 posições) e a Alibaba (subiu 118).

Entre as empresas brasileiras, temos a Petrobras (74º lugar), o Itaú Unibanco (191º), a JBS (219º), o Bradesco (221º), o Banco do Brasil (269º), a Caixa Econômica Federal (305º), a Vale (336º) e a Ultrapar (499º). Todas caíram de posições em relação a 2018 — menos a Caixa, que se manteve em seu lugar.

O ranking completo pode ser acessado por meio desse link.

via GSMArena