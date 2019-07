Ecoando os resultados de uma pesquisa recente da Kantar, a Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) também relevou que o iPhone XR foi o modelo mais vendido entre os smartphones da Maçã nos Estados Unidos, desta vez durante o terceiro trimestre fiscal da Apple, que terminou no dia 29 de junho.

O iPhone XR foi responsável, especificamente, por 48% do total de vendas de iPhones nesse período; somando-o aos outros dois modelos mais recentes (iPhone XS e XS Max), esse número sobe para 67%.

De acordo com a CIRP, a participação do iPhone XR nas vendas de smartphones durante o último trimestre fiscal é a mais alta para um único modelo desde o iPhone 6 em 2015 — e há um motivo para isso: o preço. Como sabemos, o iPhone XR é o hardware recente da Apple mais acessível, custando a partir de US$750 nos EUA (cerca de US$250 a menos do que o iPhone XS).

Entre os modelos mais antigos, o iPhone 8 segue como o gadget mais vendido, seguido pelo seu irmão maior (8 Plus). Mesmo com quase três anos de vida, os iPhones 7 e 7 Plus continuam relevantes nos EUA, apesar de contarem com os índices mais baixos nas vendas.

A pesquisa da CIRP também analisou alguns números dos vários serviços da Apple. Entre eles, cerca de 47% dos usuários de iPhones entrevistados pagam pelo armazenamento do iCloud, enquanto 35% deles assinam o Apple Music e aproximadamente 16% utilizam a Apple TV. Além disso, de 3% a 6% dos usuários compraram o AppleCare para o iPhone e o iPad.

A CIRP baseou sua pesquisa em sua avaliação com 500 clientes da Apple que adquiriram um iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch no período de abril a junho deste ano.

via Apple World Today