No começo deste ano, a Apple divulgou que uma variedade de Smart TVs de terceiros incluiriam suporte ao AirPlay 2 e/ou ao HomeKit ainda em 2019; entre elas, algumas das principais fabricantes já começaram a oferecer atualizações para seus os dispositivos, como a Samsung e a Vizio.

Agora, a sul-coreana LG também confirmou que o suporte a ambos os recursos da Maçã chegará às suas TVs mais recentes provavelmente na próxima semana.

Homekit is releasing in 1 week. Users require iOS 12.4 update to do Airplay2.

LGA — LG Australia (@LG_Australia) July 23, 2019 O suporte ao HomeKit será lançando em uma semana. Usuários precisam atualizar para o iOS 12.4 para o suporte ao AirPlay 2.

Isso significa que as TVs da LG poderão ser integradas diretamente no app Casa (Home) e com outros gadgets e serviços da Apple, como o HomePod e a Siri. De acordo com a janela da LG, é provável que o suporte comece a ser distribuídos para as TVs já na próxima segunda-feira (29/7).

Diferentemente da Samsung e da Vizio, a LG disse que apenas as suas TVs de 2019 suportarão o AirPlay 2 e o HomeKit, de forma que os modelos mais antigos realmente ficarão de fora da lista. Confira os modelos compatíveis a seguir:

LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X Series (2019)

LG NanoCell SM8X Series (2019)

LG UHD UM7X Series (2019)

Apesar de o anúncio parecer oficial, a LG não comentou/confirmou a data divulgada pela conta de suporte australiana. Vale ressaltar que os usuários de iPhones e iPads devem atualizar seus dispositivos para o iOS 12.4 para acessar os recursos compatíveis.

via 9to5Mac