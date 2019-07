Promoções do dia na App Store: Digitalizador de Fotos Plus, Touch Notation, Mouse Hider e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores para esta terça-feira!



Nota na App Store

Minha nota

Digitalize seus álbuns de fotos com um dos melhores aplicativos para esse fim. Conheça o Foto Scanner Digitalizador de Fotos Plus, da Photomyne — nosso destaque do dia!

Digitalize múltiplas fotos de uma só vez. Adicione informações de localização, datas e nomes; escolha filtros, faça pequenas correções e transforme todo o seu acervo físico em digital.

Confira um vídeo promocional:

Que tal? Aproveite a oferta! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam R$37 de desconto:

Apps para iOS

Utilitário musical.

Fotos panorâmicas no Instagram.

Batalha espacial com realidade aumentada.

Utilitário de produtividade.

Apps para macOS

Esconda seu mouse.

Mais ferramentas para mais de um monitor ou para quem tem Síndrome do Túnel do Carpo.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😁