Pin it

Rumor: “iPhone 11” virá com chip A13, novo Taptic Engine e recurso “Smart Frame”

Nas últimas semanas, vimos muitos rumores sobre os iPhones de 2020 — afinal, os que serão lançados este ano já estão “prontinhos”, apenas aguardando o anúncio oficial. O que tinha que vazar, já vazou… ou não?

O 9to5Mac publicou há pouco possíveis detalhes sobre o “iPhone 11”, cujo nome nem sabemos ainda se será exatamente esse. A linha será composta, como esperado, por três modelos: um sucessor do XS (código D42 , modelo iPhone12,3), um sucessor do XS Max (código D43 , modelo iPhone12,5) e um sucessor do XR (código N104 , modelo iPhone12,1).

Eis as principais informações obtidas por eles:

Teremos em todos, é claro, o chip A13 — de codinome interno “Cebu”, modelo T8030 .

— de codinome interno “Cebu”, modelo . Todos ainda serão equipados com uma porta Lightning (nada de USB-C, ao menos não na porta em si — pois é bem capaz que o cabo incluso na caixa seja Lightning para USB-C).

(nada de USB-C, ao menos não na porta em si — pois é bem capaz que o cabo incluso na caixa seja Lightning para USB-C). As características básicas das telas não mudarão este ano: os dois modelos flagships terão displays OLED @3x, enquanto o sucessor do XR continuará com uma tela Liquid Retina LCD com resolução @2x.

não mudarão este ano: os dois modelos flagships terão displays OLED @3x, enquanto o sucessor do XR continuará com uma tela Liquid Retina LCD com resolução @2x. A Apple deverá apresentar uma nova geração do Taptic Engine , o motor vibratório que equipa iPhones há anos. Não há muitos detalhes sobre ele, mas provavelmente a nova geração deverá ser otimizada para o Haptic Touch que está assumindo o lugar do 3D Touch.

, o motor vibratório que equipa iPhones há anos. Não há muitos detalhes sobre ele, mas provavelmente a nova geração deverá ser otimizada para o Haptic Touch que está assumindo o lugar do 3D Touch. O visual quadrado das três câmeras traseiras será mesmo bem similar ao que temos visto em dummies e mockups, com a terceira sendo uma lente grande angular.

será mesmo bem similar ao que temos visto em dummies e mockups, com a terceira sendo uma lente grande angular. O iOS ganhará um novo recurso chamado “Smart Frame” , que fará uso da terceira lente para permitir que usuários ajustem o enquadramento de fotos ou até mesmo alterem um pouco a perspectiva delas após terem sido tiradas.

, que fará uso da terceira lente para permitir que usuários ajustem o enquadramento de fotos ou até mesmo alterem um pouco a perspectiva delas após terem sido tiradas. A câmera frontal dos novos iPhones também será atualizada este ano, ganhando suporte a gravação de vídeos em Slo-Mo (120qps).

Veremos o que mais virá por aí! 😃

A nova linha de iPhones muito provavelmente será apresentada num evento especial que a Apple marcará para meados de setembro.