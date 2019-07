A Twelve South é uma fabricante de acessórios e periféricos para Macs, iPhones e iPads conhecida pela versatilidade de seus produtos, que vão desde as capas BookBook e estojos para AirPods até os populares hubs de conexão, como o StayGo — novo dock USB-C para MacBooks Air/Pro.

Por meio de uma porta USB-C, o StayGo se conecta a qualquer notebook da Apple vendido atualmente e expande a conectividade da máquina para diversos dispositivos como monitores e drives externos enquanto recarrega o seu MacBook.

Especificamente, o novo hub da Twelve South conta com cinco entradas diferentes e nove portas ao total: duas USB-C, uma para transferir energia para o hub (de 100W) e outra para transferir ao MacBook Air/Pro (de 85W); uma porta HDMI, com suporte à resolução 4K; três entradas USB-A 3.0, uma delas com suporte a recarga rápida; uma porta Gigabit Ethernet; e dois slots para cartões SD e microSD.

O StayGo vem com um cabo de 1 metro e, ainda, um cabinho de viagem que pode ser armazenado dentro do hub para você se locomover (como o próprio nome sugere) sem a preocupação de ter que levar um cabo extra a colo. Vale ressaltar que esse espaço serve apenas para o armazenamento do cabo — ele deve ser totalmente removido e conectado à porta do StayGo.

Já disponível na loja online da Twelve South por US$100 (mais custos de envio para o Brasil, bem como possíveis impostos), o StayGo pode até ser uma opção mais cara do que a maioria dos hubs à venda na Amazon, por exemplo; contudo, em termos de contabilidade, especificações, opções de portas e material, ele certamente já é considerado uma das melhores alternativas.

