Viaja muito de avião ou recebe muitas pessoas que chegam à sua cidade pelo ar? Um aplicativo recém-chegado pode estar prestes a tornar sua vida muito mais tranquila.

Estou falando do Flighty, app dos mesmos criadores do Weather Line dedicado ao rastreamento de voos — e que tem uma série de cartas na manga para tornar seu funcionamento muito mais inteligente, proativo e útil. Desenvolvido ao longo de dois anos com aconselhamento de mais de 200 pilotos e passageiros frequentes, a ideia é colocar basicamente uma torre de controle na palma da sua mão, com design elegante e notificações valiosas.

A versão gratuita do Flighty permite que você rastreie e capture dados básicos dos seus voos facilmente, mas o aplicativo completo vai muito além disso. Você pode cadastrar todos os seus voos futuros (ou das pessoas próximas) e o sistema capturará dados completos, exibindo na tela uma rota prevista deles e dando informações completas sobre possíveis atrasos, portões de embarque, horários de saída e chegada, mudança de fuso horário, possíveis ocorrências meteorológicas e muito mais.

Para os assinantes, dois recursos chamam atenção: o Arrival Forecast (previsão de chegada) cruza dados históricos sobre aquela rota e as condições atuais do clima e do tráfego aéreo para dar uma estimativa de quando o seu voo vai realmente aterrissar. Já o Where’s My Plane (onde está meu avião) descobre qual avião fará a sua rota e mostra onde ele está no planeta a qualquer momento, até 25 horas antes do seu voo — o que é ótimo para alertar possíveis atrasos.

A versão paga do Flighty também tem um sistema de notificações muito completo, com sons personalizados. O aplicativo pode lhe avisar quando o piloto cadastrar o plano do seu voo, se seu embarque está no horário ou atrasado, se o caminho até o aeroporto está congestionado, a qual esteira você deve se dirigir para pegar sua bagagem e muito mais. Essas notificações são personalizáveis, para que o Flighty não encha a central do seu iPhone com informações não tão úteis para você.

O Flighty está disponível gratuitamente na App Store, mas para usufruir de todos os recursos do app é necessário fazer uma assinatura de R$35/mês ou R$193/ano (esse valor anual é uma promoção de estreia, e subirá em breve). Sim, é caro, mas para quem viaja frequentemente ele pode ser um parceiro valioso.

via MacStories