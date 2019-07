A Samsung apresentou o Galaxy Fold — seu primeiro smartphone/tablet dobrável — em meados de fevereiro, mas após dois meses decidiu adiar “indefinidamente” o lançamento do produto depois que falhas graves foram detectadas por reviewers e YouTubers dias antes da sua chegada ao mercado.

Posteriormente, houve até mais uma polêmica envolvendo uma desmontagem (teardown) publicada pela iFixit — que acabou sendo retirada do ar.

Agora há pouco, a Samsung finalmente anunciou que corrigiu todos os problemas do produto e que ele chegará ao mercado internacional em setembro — quem sabe mais ou menos na época em que a Apple pretende lançar seus novos iPhones.

De acordo com a fabricante sul-coreana, a película protetora do “Infinity Flex Display” foi estendida para além das bordas do produto, as áreas superior e inferior da dobradiça foram reforçadas e, além disso, o espaço entre a dobradiça e o corpo do device foi reduzido. Com isso, ela espera que toda aquela fragilidade do Galaxy Fold seja sanada.

O preço dele, claro, não foi alterado: quase US$2.000. Não há, por ora, nenhuma previsão de lançamento no Brasil.

via The Verge