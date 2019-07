Apps para VPN no iOS já existem aos montes: alguns gratuitos, outros pagos, com todos os tipos de recursos que você possa (ou não) querer. Por outro lado, aplicativos que simplesmente bloqueiam conexões a certos domínios, sem precisar rotear sua conexão por um servidor externo são bem mais raros — e é exatamente essa a proposta do Lockdown.

Desenvolvido pelo criador do Duet Display, Rahul Dewan, e pelo ex-engenheiro do iCloud Johnny Lin, o Lockdown é um aplicativo gratuito que se propõe como o primeiro firewall seguro e de código aberto para o seu iPhone ou iPad. Com ele, você pode bloquear conexões com qualquer domínio no seu dispositivo, evitando assim que companhias como Facebook, Google ou várias outras lhe rastreiem pela internet ou que seu dispositivo seja usado como minerador de criptomoedas.

O funcionamento do Lockdown é simplíssimo: basta ativar sua função na tela inicial e configurar a lista de domínios bloqueados — o app já traz um perfil padrão e várias sugestões que podem ser bloqueadas logo de cara, e você pode adicionar quaisquer outros domínios que queira. O funcionamento do aplicativo se estende para todos os aspectos do iOS, e não apenas os navegadores.

Por ser aberto e com seu código disponível no GitHub, as entranhas do aplicativo podem ser conferidas por qualquer um interessado em explorar seu funcionamento. É bom notar que, ainda que use as APIs de VPN do iOS, o Lockdown não é uma VPN: ele não envia seus dados de navegação para um servidor externo, processando todo o bloqueio no próprio dispositivo — o que é muito mais tranquilo para a sua privacidade.

Além disso, os desenvolvedores afirmam que sua navegação pode ficar mais rápida, já que várias conexões e plugins pesados são desabilitados logo de cara quando você carrega uma página ou app. O Lockdown pode ser baixado gratuitamente na App Store, e seus desenvolvedores prometem versões para macOS, Windows e Android num futuro próximo, além de uma versão paga com VPN inclusa.

via AppAdvice