O rapper DJ Khaled é, por assim dizer, próximo da Apple já há algum tempo: ele estrelou comerciais para o Apple Music (com seu próprio filho Assad, inclusive), realizou shows com o apoio da Maçã em uma série de eventos e produziu um programa na rádio Beats 1. Agora, sua relação com o pessoal de Cupertino está ainda mais profunda.

Em sua conta no Instagram, Khaled anunciou que está assumindo o título de primeiro “artista-residente” do Apple Music e que tomará o controle de várias das playlists mais populares da plataforma. Ele convocou outros artistas e produtores a ajudá-lo em sua tarefa e já modificou a primeira playlist dentro da nova colaboração, a “Office DJ” — agora chamada, claro, de “Office DJ Khaled” (em português, “No trabalho com DJ Khaled”).

A lista, dedicada a animar o escritório e o ambiente de trabalho, tem trabalhos de artistas do hip hop e do R&B, como Jay-Z, Drake, Beyoncé, Lauryn Hill, Sam Cooke, Dr. Dre e muito mais. Assim ela é descrita por Khaled e pela Apple:

Qualquer local de trabalho se beneficia com um pouco de animação, e poucas pessoas são melhores em acelerar o coração das pessoas e melhorar a produtividade que o DJ Khaled, primeiro artista-residente do Apple Music. Ele está planejando um takeover corporativo com essa playlist exclusiva e selecionada à mão, que conta com novos e antigos clássicos do hip hop, do R&B, do reggae e do pop — áreas nas quais Khaled é especialista — e é pensada especificamente para levar qualquer um do primeiro sinal do dia até o encerramento do expediente.