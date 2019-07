Se por um lado a Apple pode estar planejando lançar um MacBook Pro de 16″ ainda este ano, de outro a Huawei decidiu sair na frente e lançar a sua máquina com aproximadamente as mesmas dimensões: o Honor MagicBook Pro. De acordo com as informações do Gizchina, esse é o primeiro notebook de 16,1 polegadas do mundo com uma tela sem bordas e, aparentemente, mais leve (1,7kg) do que o MacBook Pro de 15″ (1,83kg).

Desconsiderando a própria nomenclatura do notebook da Huawei (a qual nós já sabemos de onde veio a inspiração), o MagicBook Pro não é exatamente novo, mas o modelo anunciado recentemente é o primeiro a contar com uma tela maior (Full HD, com proporção 16:9 e gama de cores 100% sRGB).

No entanto, apesar de compartilhar um nome semelhante, as duas máquinas não são equiparáveis: o modelo topo-de-linha é equipado com um processador Intel Core i7-8565U com TDP de apenas 15W, contra 45W nos MacBooks Pro mais recentes. Isso significa que o processador implementado no MagicBook Pro foi projetado para tarefas que consomem menos potência dos chips, os quais possuem um clock de 1,8GHz.

Graficamente, o notebook da Huawei conta com uma placa GeForce MX250, da NVIDIA. No mais, a máquina possui um leitor biométrico de digital embutido, 8GB de RAM e SSD de até 512GB (há, ainda, uma opção com 16GB de RAM e SSD de 1TB que está sendo testada) — por isso, é possível dizer que a performance do MagicBook Pro está mais próxima da do MacBook Air, e não dos modelos topos-de-linha da linha “Pro”, da Apple.

Uma vantagem da telona de 16″ do MagicBook Pro é a sensibilidade ao toque, além de outras funções que oferecem suporte a gestos a partir da câmera frontal. Por falar na câmera, a Huawei seguiu em usar o design, digamos, peculiar, instalando-a no teclado do MagicBook Pro a partir de uma “tecla retrátil”.

O Honor MagicBook Pro chegará às lojas chinesas no fim deste mês, a partir de CNY5.500 (~R$3.000). Ainda não está claro se a máquina será lançada em outros mercados.

A Huawei apresentou ainda novos os smartphones Honor com câmera tripla e smartwatches de rastreamento fitness.

