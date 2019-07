Se você sempre sonhou com a versatilidade do Microsoft Surface Studio, mas ama o iPad Pro, acaba de pintar no Kickstarter o produto perfeito para você.

O MagicDock é uma estação que segura o iPad Pro com ímãs, traz uma conexão USB-C para periféricos e tem toda uma articulação bem similar à do Surface Studio — oferecendo, assim total flexibilidade no trabalho com o tablet.

Na traseira do MagicDock, temos uma saída de 3,5mm para fones de ouvido, uma porta HDMI, uma USB-A e uma USB-C.

A estação em si tem um peso extra na sua base, deixando o iPad Pro bem firme durante o trabalho. Além disso, ela traz um mecanismo inteligente que facilita alternar entre o modo paisagem (horizontal) e o retrato (vertical).

O projeto já superou com folga a sua meta inicial no Kickstarter e ainda tem 28 dias de campanha pela frente. Interessados podem apoiá-lo com US$99 e já garantir uma unidade na cor prateada ou cinza espacial, com despacho para qualquer lugar do mundo (previsto para outubro).

A previsão é que o MagicDock custe US$139, quando chegar ao mercado.