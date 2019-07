Pixelmator Pro integra app completo a extensão no Fotos; Dropbox, CARROT Weather e Parallels Toolbox são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos mais populares na App Store (ou fora dela)! Vamos dar uma olhadinha nelas?

Pixelmator Pro

O editor de imagens profissional do Pixelmator Team ganhou uma novidade muito legal na versão 1.4: uma extensão para o app Fotos. Mas não estamos falando de uma extensão “meia-boca” qualquer — é essencialmente o app inteiro rodando dentro de uma janela da plataforma da Apple.

Com a novidade, você pode fazer edições profissionais nas suas imagens sem sair do app Fotos. A extensão do Pixelmator Pro traz suporte a imagens RAW, camadas e mudanças não-destrutivas, além de todos os atalhos de teclado, e salva tudo no iCloud automaticamente.

Além disso, a atualização tem uma nova ferramenta de zoom e um recurso de crop melhorado, com ajustes mais refinados até o nível do pixel. Outras melhorias foram incluídas: é possível, por exemplo, inserir imagens com camadas em diversos formatos simplesmente arrastando-as para o seu projeto ou copiando-as do Finder; a ferramenta de slice ganhou uma atualização e a performance do app foi melhorada na edição de múltiplas camadas.

Dropbox

Enquanto isso, o serviço de nuvem trouxe novidades para o seu app no iOS: o Dropbox 152.3 permite, por exemplo, que você desfaça movimentações nos seus arquivos ou pastas, além de digitalizar documentos e enviar fotos diretamente da tela inicial do aplicativo.

A atualização também é totalmente integrada ao serviço Dropbox Transfer, sobre o qual já falamos aqui. Para concluir, as notificações de comentários em arquivos e documentos foram melhoradas — agora, é possível excluir, resolver, responder ou marcar como lidos os comentários diretamente nos seus avisos.

Carrot Weather

O bem-humorado aplicativo de previsão do tempo ganhou novidades na sua versão para iPad: agora, temos suporte aos recursos Slide Over e Split View, bem como um redesign pensado para aproveitar melhor a área expandida de visualização do tablet.

Em mudanças gerais, o CARROT Weather ganhou suporte à sincronização e restauração pelo iCloud, para que você possa salvar e restaurar suas preferências do app (localizações, configurações, conquistas e locais secretos) pelo serviço de nuvem da Maçã, mantendo-as atualizadas em todos os seus dispositivos. Temos, por fim, notificações melhoradas para eventos severos de clima e mapas de clima com mais informações (para assinantes do Tier 2).

Parallels Toolbox

Por fim, a “caixa de ferramentas” da Parallels foi atualizada com, adivinhem, novas ferramentas. A versão 3.5 do Toolbox traz, agora, um histórico da área de transferência, para que você possa recuperar itens copiados anteriormente sem dificuldade, e um utilitário muito legal pelo qual é possível esconder itens da barra de menus num menu secundário — ótimo para quem enche aquela área de ícones e não sabe se localizar.

Temos ainda um novo modo de economia de energia, que salva até 8% da sua bateria desligando certos recursos não-essenciais e alterando algumas configurações escondidas, e um timer para colocar o computador em modo de repouso. O recurso de limpar disco foi atualizado, e agora os usuários podem ver exatamente o que está sendo apagado, enquanto a ferramenta de encontrar duplicatas ganhou a possibilidade de selecionar vários arquivos ao mesmo tempo para apagamento imediato.

O Parallels Toolbox pode ser adquirido no site oficial da desenvolvedora, e custa US$20 por ano.