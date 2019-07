A Apple acaba de confirmar que está mesmo adquirindo boa parte do negócio de modems para smartphones da Intel, meses após chegar a um acordo judicial com a Qualcomm. A novidade já era aguardada há alguns dias.

Com o acordo, cerca de 2.200(!) empregados da Intel passarão a trabalhar para a Apple. Ela também está incorporando em seu portfólio uma grande gama de propriedades intelectuais, equipamentos e aluguéis da Intel.

A transação, como previsto, envolve um pagamento de cerca de US$1 bilhão à Intel e só deverá ser concluída no quarto trimestre de 2019. Como qualquer grande acordo dessa magnitude, ela ainda estará sujeita a aprovações regulamentares.

A Apple afirma que, com esse investimento, passará a ter um portfólio de mais de 17.000 patentes de tecnologias wireless — abrangendo desde padrões de telefonia celular até arquitetura e operação de modems. Como sabemos, há fortes rumores de que a Maçã tem uma grande equipe trabalhando num modem 5G próprio — previsto para ficar pronto até 2022.

Mesmo com essa venda, a Intel manterá a sua habilidade de desenvolver modems para aplicações que não digam respeito a smartphones — como PCs, dispositivos focados na “internet das coisas” e até mesmo veículos autônomos.

Eis uma declaração de Bob Swan, CEO da Intel:

Esse acordo nos permite focar em desenvolver tecnologias para a rede 5G enquanto mantemos propriedades intelectuais críticas e tecnologias de modems que nosso time criou. Nós desde sempre respeitamos a Apple e estamos confiantes de que eles proporcionarão o ambiente correto para essa equipe talentosa e esse portfólio importante no futuro. Estamos empolgados em colocar todos os nossos esforços no 5G nas áreas em que ele se alinha mais com as necessidades da nossa base de consumidores, incluindo operadores de rede, fabricantes de equipamentos para telecomunicações e provedores de serviços da nuvem.