Não é novidade para ninguém que a Apple leva muito a sério os seus compromissos com o meio ambiente, tanto é verdade que há mais de um ano a companhia opera com energia 100% renovável ao redor do mundo.

Agora, a gigante de Cupertino foi enaltecida pela Solar Energy Industries Association (SEIA) por se tornar a primeira empresa de tecnologia a liderar o ranking do uso de energia solar nos negócios.

O estudo anual da SEIA verificou que a Apple é a corporação com a maior capacidade de energia solar nos Estados Unidos, destacando que, nos últimos sete anos (desde o início do mapeamento), nenhuma empresa de tecnologia havia assumido o topo do ranking.

Contando tanto a capacidade local quanto a de instalações externas, a Apple soma uma produção de 393 megawatts (MW) de energia solar, assumindo o lugar ocupado até então pela Amazon, que no último ano produziu 329MW de energia, seguida pela Target, com 242MW.

Além da capacidade de produção de energia solar, o Apple Park, especificamente, é o maior edifício de escritórios com certificação LEED da América do Norte — e não é por menos, já que a infraestrutura é alimentada por várias fontes renováveis, como a solar e o biogás.

De acordo com a CEO da SEIA, Abigail Ross Hopper, as maiores empresas do mundo estão investindo cada vez mais em energia solar e limpa “porque faz sentido economicamente”; ela contou, ainda, que os investimentos nessa fonte energética se tornarão ainda mais significativos à medida que as empresas usarem esse método para combater as mudanças climáticas e até na criação de empregos.

Ao longo de 2018, a SEIA registrou mais de 7.000MW de capacidade solar instalada em 35.000 lugares espalhados por 43 estados americanos, o que representa mais de 70% de todo o potencial de energia solar nos EUA.

via AppleInsider