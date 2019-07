Mais um update do nosso app na área

Os trabalhos em nosso app para iOS e watchOS não param! Acabamos de liberar a versão 4.0.3 dele na App Store.

Eis as últimas novidades:

Nova opção de ícone com fundo preto;

Peek & Pop funcionando de novo na lista de posts;

Atualização automática dos últimos posts ao retornar pro app;

Agora é possível favoritar posts nas buscas;

Melhorias gerais no Modo Escuro;

Algumas correções de bugs.

Fica o nosso agradecimento especial ao Cassio Rossi pelas colaborações feitas em nosso projeto no GitHub para esta versão 4.0.3! Qualquer um de vocês pode colaborar livremente por lá — seja com sugestões/ideias quanto com códigos de fato para o projeto.

Valeu, galera! 😉