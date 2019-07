IPPAWARDS 2019 premia as melhores fotos tiradas com iPhones

Mais um ano, mais uma premiação dos iPhone Photography Awards — o concurso para fotógrafos (e aspirantes) que há 12 anos consecutivos homenageia alguns dos mais talentosos usuários de iPhones em todo o mundo.

Como de costume, milhares de imagens foram enviadas nessa edição da premiação, que contou com a participação de pessoas em mais de 140 países, entre eles Brasil, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos.

Além da categoria principal, o concurso é divido em subcategorias que premiam até mesmo os melhores retratos, panoramas, entre outras. O Grand Prize deste ano foi entregue para a italiana Gabriella Gigliano, com a imagem “Irmã Mais Velha” (“Big Sister”), capturada por um iPhone X em Zanzibar (Tanzânia).

No ano passado, passei um mês em Wasa, na Tanzânia, dando aulas para jovens curiosos e incríveis. Antes de voltar para a Itália paramos em Zanzibar, onde esta foto foi tirada. Eu ainda me pergunto como eu consegui capturar esse momento em toda a sua beleza. Eu estava apenas observando, a poucos metros deles, mas eles provavelmente estavam mais curiosos sobre mim do que eu sobre eles, e talvez tenha sido por isso que a garota estava olhando para mim. Nós não conseguimos conversar muito, exceto por algumas palavras em suaíli que eu aprendi nas semanas anteriores, mas essas crianças definitivamente poderiam falar com seus olhos. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e vou lembrar disso para sempre. A melhor parte foi mostrar a foto para eles e sua mãe, já que para uns deles aquela foi a primeira vez que estavam se vendo, e sua excitação era inexplicável. Infelizmente meu iPhone estava nas mãos deles nesse momento e eu não consegui capturar isso!

Enquanto isso, o primeiro lugar da categoria Fotógrafo do Ano foi dado ao português Diogo Lage, que registrou a imagem “Listras Marinhas” (“Sea Stripes”) com um iPhone SE na Praia de Santa Rita, em Portugal.

A foto “Listras Marinhas” foi tirada na Praia de Santa Rita, em Portugal, onde as tendas de praia listradas são muito típicas e caracterizam as pequenas aldeias de verão. Com esse clima de praia, um banhista ao longe incorpora esse espírito em uma camisa listrada.

Diretamente do Brasil, o fotografo Gabriel Ribeiro levou o terceiro lugar na categoria Notícias/Eventos com a imagem “Oração de Casamento” (“Wedding Prayer”), clicada com um iPhone 8 na cidade de Dourados (Mato Grosso do Sul).

Fotografei este casamento com meu pai em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Durante a cerimônia religiosa, cada pessoa se ajoelha para realizar uma oração com todos os presentes, a fim de abençoar o casamento.

Eis também a imagem vencedora da categoria Retrato: a foto “Um Futuro Caçador de Águias” (“A Future Eagle Hunter”), registrada pela bareinita Mona Jumaan com um iPhone 7 Plus na Mongólia.

Na província de Bayan Ulgi, no oeste da Mongólia, a caça às águias é uma tradição que se estende por gerações. Os meninos começam a treinar já aos 11 anos de idade, e o pequeno Bakha não é exceção, que faz sua entrada no mundo de caça com seu precioso falcão.

Confira todos os fotógrafos vencedores na página dos IPPAWARDS.