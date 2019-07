Novo belo comercial dos Powerbeats Pro se passa na Islândia

A Beats, subsidiária da Apple, acaba de veicular um novo belo comercial do Powerbeats Pro com um minuto e meio de duração. O vídeo é intitulado “Zero Dark Project”.

No ermo da Islândia, 7 corredores do Paris Running Club submeteram-se a um revezamento como nenhum outro.

Equipados com o novo Powerbeats Pro, com até 9 horas de reprodução (24 horas com a case de carregamento), eles enfrentaram assustadores 280km atrás de um sol que não iria se pôr por dias.

Um ousado desafio que mudou as suas vidas para sempre. Esse é o Zero Dark Project.