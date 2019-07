Não… você não leu o título errado, mas explicarei-lhes sobre o que isso se trata. Recentemente, uma dupla de jornalistas suecos lançou o livro “Spotify Untold”, o qual conta a história da gigante do streaming a partir de uma perspectiva interna, trazendo anedotas de fontes próximas do CEO do Spotify, Daniel Ek.

Em uma dessas histórias, o executivo supostamente disse a um colega que ele acreditava que o cofundador da Apple, Steve Jobs, estava ligando-o para aterrorizá-lo — só que de uma forma bem esquisita peculiar: Jobs ligava para Ek e apenas ficava respirando profundamente no telefone.

Só que nem tudo deve ser levado ao pé da letra; em entrevista para a Variety, os autores do livro disseram que apesar de essa história ter sido contada por uma fonte confiável, a própria sanidade de Ek na época em que isso aconteceu, em 2010, é questionada.

Naquela época, o Spotify estava enfrentando uma série de obstáculos para entrar no mercado americano — ou melhor, se infiltrar na indústria de música então dominada por cartéis. Em meio às dificuldades, Ek estava convencido de que a Apple estava tentando barrar a evolução do Spotify, considerando que o serviço seria uma ameaça para o iTunes. Pode ter sido em uma das noites mal-dormidas que Ek tenha “imaginado” Jobs ligando para ele e aterrorizando-o, segundo os jornalistas.

Se Steve Jobs realmente passou trote para Daniel Ek, é algo que não podemos verificar. Para nós, a afirmação de Ek é como um reflexo de quão paranóico e ansioso ele deve ter se sentido em 2010, quando o acesso ao mercado americano foi negado ao Spotify, em grande parte devido à pressão da Apple. As grandes gravadoras parecem ter sido muito leais ao iTunes e ao próprio Jobs.

Os autores também comentaram a atual batalha (ainda mais próxima) entre a Apple (Music) e o Spotify, alegando que, apesar de Ek não comentar a rixa, ambas as empresas estão em um “nível legal de competição” neste momento.

Ek parece ter optado por fechar as persianas completamente. Pessoalmente, eu posso entender isso. O Spotify está desafiando a Apple em um nível legal no momento. Tratamos da constante luta do Spotify com a Apple em nosso livro.

O livro “Spotify Untold” está disponível atualmente apenas em sueco e, em breve, em inglês. Além de Steve Jobs, a produção também cita figuras do mundo da música como o rapper Jay-Z e um dos chefes do Apple Music, Jimmy Iovine.

