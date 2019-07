A experiência de varejo em 2019 é muito diferente da que tínhamos há 10 ou 15 anos: hoje, lojas que queiram reter clientes e potencializar as vendas precisam apelar para todos os recursos tecnológicos possíveis, desde Wi-Fi gratuito até pontos de checagem de preços interativos e terminais de self-checkout. E, de acordo com uma pesquisa recente, os profissionais responsáveis pela implementação dessas tecnologias preferem os produtos e serviços da Apple.

No levantamento, 76% dos gerentes de TI aplicados ao varejo afirmaram preferir produtos e serviços da Apple; apesar disso, quase a metade dos estabelecimentos pesquisados usa uma mistura de dispositivos da Maçã com outros equipados com Android e/ou Windows. Desse universo, 82% dos gerentes afirmaram sofrer problemas técnicos com os aparelhos dotados dos sistemas da Microsoft ou do Google.

Apesar disso, a maioria esmagadora dos gerentes de TI no varejo concorda que o uso de tecnologia no ambiente de compra potencializa as vendas e a fidelidade dos clientes. 95% deles acreditam que a aplicação de tecnologia móvel melhorou a experiência de compra e a organização de inventário, e 91% acreditam que suas marcas ficaram mais fortes com a adoção desses dispositivos. 99% dos varejistas já implementaram ao menos um tipo de aparelho móvel em suas lojas como experiência de compra.

A pesquisa foi encomendada pela Jamf, empresa focada na administração de produtos da Maçã em empresas e instituições — e, por mais que os números possam parecer suspeitos vindos de uma empresa que se beneficia diretamente com a adoção de dispositivos da Apple no ambiente corporativo, a pesquisa foi feita por uma firma especializada (a Vanson Bourne) com mais de 700 “tomadores de decisões” na área da tecnologia de informação aplicada ao varejo.

O diretor de alianças da Jamf, Josh Jagdfeld, compartilhou sua opinião sobre os achados:

Ainda que a tecnologia móvel esteja sendo amplamente adotada por varejistas de todos os tamanhos, muitas aplicações dela ainda têm função única. O iPad e o iPhone, aliados ao poder do ecossistema da Apple, estão sendo usados globalmente nas lojas para permitir que vendedores usem o máximo dos seus dispositivos, otimizem processos, incentivem equipes e melhorem a experiência do consumidor. Entretanto, mesmo com os variados benefícios oferecidos pela tecnologia móvel, os varejistas ainda estão enfrentando desafios para encontrar, configurar e administrar dispositivos em múltiplas aplicações e fluxos de trabalho.

E os profissionais de varejo aqui presentes, concordam?

