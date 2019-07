Apple Card deverá ser lançado nas próximas semanas

Uma das novidades mais interessantes do evento especial de março passado, o Apple Card foi prometido pela Maçã para o verão do hemisfério norte — o que significa qualquer coisa entre meados de junho e meados de setembro. Depois de um longo período de testes, inclusive com o uso interno do cartão entre empregados de Cupertino, parece que a empresa cumprirá o prazo e começará a despachá-lo já nas próximas semanas.

De acordo com a Bloomberg, a Apple já está em preparativos finais para lançar o Apple Card provavelmente na primeira metade de agosto. A estrutura para esse lançamento certamente já está preparada: o iOS 12.4, afinal, traz suporte total ao cartão e quem aderir a ele poderá adicioná-lo facilmente no app Wallet — esse artigo traz todos os detalhes sobre o seu funcionamento, para quem quiser ler ou rememorar.

Apesar do prazo aparentemente cumprido, os últimos meses do Apple Card não parecem ter sido um completo mar de rosas, não: segundo a reportagem, a Apple pediu ao Goldman Sachs (o banco emissor do cartão) em maio que fossem realizadas mudanças na tecnologia de funcionamento do serviço. Felizmente, parece que o pedido não causou grandes problemas — nem atrasos.

Para quem não lembra, o Apple Card será oferecido (ao menos nesta fase inicial) somente nos Estados Unidos, mas a matéria da Bloomberg afirma que a Maçã e o Goldman Sachs já estão conversando com órgãos reguladores europeus para levar o cartão ao Velho Mundo o mais rápido possível. Nenhuma palavra, entretanto, sobre a possível chegada dele a terras latino-americanas. Quem sabe um dia…

via 9to5Mac