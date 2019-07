Finalmente uma das coisas que usuários do Apple Pay mais aguardavam no Brasil começou a funcionar de ontem para hoje.

O MacMagazine recebeu informações de que muitos clientes do Banco Itaú já estão conseguindo cadastrar cartões adicionais no Wallet, para uso com o Apple Pay.

Infelizmente a novidade ainda não foi lançada oficialmente, então não funcionará em todos os casos. Uma fonte anônima do MM nos confirmou que sim, foram iniciados testes mais amplos esta semana — ou seja, não é à toa que muitos estão conseguindo.

Temos informações de usuários que conseguiram adicionar tanto cartões do Itaú em si (como Itaucard e Uniclass) quanto Credicard, que é emitido pelo banco.

Assim que obtivermos mais informações sobre o progresso dos testes e possível liberação oficial, avisaremos a vocês. Não deixem de conferir nosso guia completo de cartões aceitos pelo Apple Pay no Brasil.

Por ora, não temos nenhuma informação sobre os outros bancos que já trabalham com a Apple no Brasil — Bradesco e Banco do Brasil — também estarem com planos de ampliar o suporte para cartões adicionais. Esperamos que sim, é claro.