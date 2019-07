Filme da semana: compre “A Escolha Perfeita 3”, com Anna Kendrick, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “A Escolha Perfeita 3”, com Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld e Elizabeth Banks.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Agora formadas e percebendo que é preciso mais que simplesmente cantar para sobreviver, as Bellas retornam no capítulo final da querida série. Depois da vitória no Campeonato Mundial, as Bellas se veem separadas e descobrem que não há muitas perspectivas para quem faz música apenas com a voz. Mas quando têm a chance de se reunir para uma turnê europeia, esse grupo de incríveis cantoras junta-se novamente para fazer música e tomar decisões questionáveis, pela última vez.