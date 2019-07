A Occipital já é uma velha conhecida de leitores mais antigos do MacMagazine: a empresa aparece aqui ocasionalmente já há quase nove anos com suas soluções óticas para o iOS, tanto em aplicativos quanto em acessórios físicos. E a mais nova criação da fabricante tem todas as chances de ser a mais legal até o momento.

O Structure Sensor Mark II é o segundo scanner 3D para iPads desenvolvido pela Occipital, seis anos depois do modelo original. E as melhorias dessa segunda versão são palpáveis: o acessório está muito menor, mais discreto e — o melhor de tudo — mais poderoso.

Com uma maior distância entre as duas câmeras do scanner, o Mark II é capaz de capturar formas, objetos e corpos/rostos com muito mais precisão: a resolução de captura é de 1280×960 pixels, contra os 640×480 do dispositivo original, e a fidelidade das formas foi muito aprimorada.

Para ajudar na captura de cômodos e espaços, temos também, agora, uma lente olho-de-peixe que permite o scan de ambientes muito menores. A inclusão de acelerômetros e giroscópios deixa a captura muito mais inteligente, também, enquanto a presença de mais uma câmera, infravermelha, permite que se escaneie até ambientes externos.

O Mark II também é significativamente menor que o seu antecessor e traz uma bateria interna — que é necessária porque o acessório exige mais energia do que o iPad é capaz de fornecer. Ele se conecta ao tablet por um cabo Lightning, e pode ser recarregado por uma entrada USB 2.0.

Quem tiver se interessado poderá adquirir o Structure Sensor Mark II a partir de agosto próximo por US$400 — os que tiverem a primeira geração do acessório em boas condições poderão retorná-lo para a Occipital e ganhar um desconto de até US$100 na compra do novo dispositivo.

via TechCrunch