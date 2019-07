Opera Touch ganha prévias rápidas de abas; SoundHound, Pocket e IFTTT são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes de aplicativos populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Opera Touch

A versão 1.10 do navegador móvel tem algumas boas novidades, especialmente para quem não tem mãos gigantescas. O botão de ação rápida, presente na parte inferior da tela e que coloca algumas funções mais usadas na ponta dos seus dedos, agora está mais inteligente ao exibir as abas recentes.

Desde sempre, a tela exibe as três abas mais recentes abertas por você, mas agora, ao deslizar o dedo por cima de cada uma delas, o navegador exibirá uma prévia da página para que você saiba exatamente para onde está indo.

Além disso, o bloqueador de anúncios embutido do navegador ganhou a funcionalidade de permitir publicidade ou cookies de certos websites; temos, por fim, correções de bugs e outras melhorias de estabilidade.

SoundHound

O serviço de identificação de músicas, por sua vez, trouxe uma nova experiência na exibição de letras na sua versão 9.0: a partir de agora, basta deslizar o dedo na tela para que os versos da canção identificada surjam em sincronia com a reprodução, para que você possa realizar um karaokê instantâneo — caso queira, claro.

A biblioteca de letras também foi significativamente expandida, tanto no SoundHound “comum” quanto na versão paga do aplicativo, o SoundHound∞, que não traz anúncios.

Pocket

O serviço de “ler depois” ganhou, em todos os seus apps móveis, três pequenas novidades que tornarão o seu uso muito mais agradável. A primeira é um botão que surge quando você reabre o aplicativo: ele leva de volta exatamente à última coisa que você estava lendo, exatamente de onde você parou — perfeito para quando você interrompe a leitura por algum motivo e só volta tempos depois, quando a RAM do celular (ou falta dela) já encerrou o processo.

Além disso, agora as tags que você usa para marcar artigos e textos são interativas: você pode tocar em qualquer uma delas para abrir uma lista do material marcado com aquela palavra ou frase. Por fim, se um dos artigos salvos por você estiver entre os mais populares do Pocket, o aplicativo lhe avisará também nas tags.

IFTTT

Por fim, o aplicativo de automação de ações e serviços ganhou um banho de loja para tornar sua utilização mais simples e intuitiva. Os applets do usuário são organizados agora alfabeticamente, de acordo com os serviços aos quais estão conectados; além disso, as abas de exploração, busca e histórias foram combinadas numa única tela com mais experiências — quanto mais serviços você conecta, mais conteúdo aparece nessa tela.