Promoções do dia na App Store: Solar Walk 2, Gunship Sequel: WW2, Keyboard Pilot e mais!

O novo Solar Walk 2 é uma poderosa ferramenta educacional na ponta da tecnologia gráfica. Ele oferece uma enciclopédia interativa do Sistema Solar como nunca vista antes. Com base em Física real e os mais recentes dados fotográficos, o Solar Walk 2 ganha vida com incríveis efeitos visuais de atmosferas planetárias, erupções solares, auroras e cinturões de asteroides para proporcionar a profundidade espacial e a sensação que ainda não tinham sido possíveis em um dispositivo móvel.