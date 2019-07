Dentre todos os (muitos) pedidos realizados pelos usuários do WhatsApp, o mais frequente é, provavelmente, a funcionalidade multiplataforma — isto é, a possibilidade de usar o mensageiro livremente em vários dispositivos, sem necessariamente depender de uma conexão com o celular. Dois dos principais concorrentes do WhatsApp, o iMessage e o Telegram, funcionam dessa forma, e é possível que a plataforma do Facebook também ganhe a funcionalidade em breve.

Quem trouxe a novidade foi o WABetaInfo, fonte geralmente certeira em relação a possíveis novidades do WhatsApp. Eles costumam falar sobre futuros recursos baseados na análise de betas, mas também têm um bom conhecimento dos planos internos do Facebook para o mensageiro — o que é justamente o caso aqui.

De acordo com o site, a equipe de desenvolvimento do WhatsApp está de fato trabalhando em uma atualização para o mensageiro que permitirá o seu acesso independente em vários dispositivos ao mesmo tempo, livrando sua conta do domínio do celular. Com isso, você poderá usar o app, digamos, em um smartphone Android e um iPhone ao mesmo tempo, ou no já especulado app para iPad, ou ainda em um novo aplicativo para computadores.

Sim, para computadores: ainda segundo o WABetaInfo, a atualização será acompanhada de um novo aplicativo para PCs (e, presumivelmente, para Macs também, embora não haja informações em relação a isso) que substituirá o WhatsApp Web e também oferecerá acesso independente ao mensageiro.

Segundo a fonte, ainda não há previsão de quando as novidades chegarão para os usuários, mas é possível que ainda tenhamos de aguardar alguns meses para isso. A razão para a demora seria o desafio, sendo enfrentado atualmente pelos desenvolvedores do WhatsApp, de manter o mesmo nível de segurança atualmente apresentado pelo aplicativo na sua nova versão.

Explica-se: atualmente, o mensageiro adota um sistema de criptografia de ponta a ponta em que as mensagens são codificadas nos próprios aparelhos e só há uma chave para decifrá-las (a qual está, claro, no aparelho em si). Com a transição para o formato multiplataforma, essa estratégia não mais funcionaria — e o esperado é que o WhatsApp adote a mesma tecnologia da Apple no iMessage, que espalha chaves de criptografia aleatórias por cada dispositivo cadastrado numa conta.

Quando a equipe do velho e bom ZapZap definir como esse obstáculo será superado, certamente será uma questão de pouco tempo até vermos a nova (e muito mais conveniente) versão do mensageiro. Importante, não?

via 9to5Mac