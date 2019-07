Parece que foi ontem, mas lá se vão dez anos desde que a id Software, responsável pela amada franquia de jogos DOOM, lançou os dois títulos originais da série (de 1993 e 1994) na App Store. De lá para cá, muita coisa aconteceu: em 2012, o estúdio resolveu fechar sua divisão mobile e abandonar o desenvolvimento dos games, que estavam longe do iOS desde então. Agora, eles estão de volta.

De surpresa, a Bethesda (que assumiu o desenvolvimento da franquia) anunciou ontem na conferência QuakeCon que DOOM e DOOM II estão sendo novamente disponibilizados na App Store — e também, pela primeira vez, no Google Play. O Xbox 360, o PS4 e o Nintendo Switch também receberão os títulos, assim como DOOM 3, de 2004.

No iOS e no Android, a versão disponibilizada de DOOM já conta com a expansão Thy Flesh Consumed; DOOM 2, por sua vez, traz os 20 Master Levels adicionais e suporte a multiplayer ou modo cooperativo com até quatro jogadores. Os jogos são cópias diretas dos clássicos dos anos 1990: não estamos falando de um remake com gráficos ou mecânica atualizados nem nada do tipo — você sabe exatamente o que esperar, portanto.

Os jogos já estão disponíveis para compra na App Store (DOOM, DOOM II) por R$19 cada, e são compatíveis com iPhones, iPads e iPods touch rodando o iOS 11 ou superior.

via SlashGear