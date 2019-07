A utilidade da Touch Bar no macOS é debatível e vai depender muito do padrão de uso de cada um, mas uma coisa é inegável: se você costuma rodar o Windows 10 no seu MacBook Pro, a barrinha é completamente inútil nesses momentos — ela simplesmente exibe os botões de função que estariam ocupando aquele lugar fisicamente em outros computadores, sem nenhuma outra utilidade ou integração. Um intrépido hacker, entretanto, resolveu encarar esse problema.

O desenvolvedor @imbushuo conseguiu fazer a Touch Bar funcionar com o Windows 10 rodando via Boot Camp, tornando a barrinha minimamente mais útil ao usar o sistema operacional da Microsoft. Com a integração, a telinha secundária passa a exibir a barra de tarefas do sistema, e você pode tocar nos ícones para abrir o Menu Iniciar, evocar a busca ou a Cortana e alternar entre aplicativos.

É bem verdade que, no momento, a utilidade da integração é limitada: ela pode somente espelhar a barra de tarefas na tela superior, sem outras funcionalidades contextuais por aplicativo; não é possível ocultar a barra na tela principal e deixá-la somente na Touch Bar, o que economizaria espaço de tela — mas requereria a configuração de um driver de display virtual no qual o desenvolvedor não tem interesse em trabalhar no momento. O Touch ID não funciona, também.

Para conquistar o feito, o desenvolvedor simplesmente modificou o perfil da Touch Bar reconhecido pelo Windows: normalmente, o sistema identifica a barrinha como um teclado virtual, mas com algumas modificações é possível fazer com que ele “pense” que a tela secundária é justamente isso: uma tela secundária.

Por ora, se você quiser se aventurar a fazer uma modificação parecida, precisará lidar com um bocado de arquivos de configuração contidos num repositório no GitHub — o desenvolvedor não criou um app “bonitinho” para que usuários instalem a funcionalidade, então o processo é recomendado apenas para usuários avançados. É bom notar, também, que a peripécia pode exigir mais que o normal da bateria do seu computador e até causar problemas com outros aspectos do sistema, como o Wi-Fi ou o Bluetooth.

Em outras palavras: até que alguém se preste a pegar esses achados e transformá-los num utilitário auto-contido, fácil de instalar e com os problemas resolvidos, é salutar que a Touch Bar no Windows continue sendo apenas uma curiosidade. Mas é um começo, não?

via iPhone Hacks