Em menos de um ano lançado no iPhone, Sid Meier’s Civilization VI tornou-se rapidamente um dos jogos de estratégia mais celebrados (e complexos) da plataforma móvel da Maçã — até porque a transição não tirou nenhum dos seus recursos ou mecânicas presentes no jogo para Mac, PC e Linux, lançado dois anos antes, ou na versão para iPad, vinda algum tempo depois.

Agora, ele está ficando ainda mais completo: a Aspyr Media anunciou que a expansão Rise and Fall, já disponível no jogo para computadores, chegou ao iOS. Na expansão, introduz-se a ideia de que nações podem ascender ao topo e cair rapidamente — com base nas suas decisões, seu mundo pode entrar numa era de ouro ou das trevas, com as consequências de cada um deles. Além disso, teremos aqui nove novos líderes e oito novas civilizações para você administrar.

A expansão Rise and Fall já está disponível como uma compra interna no jogo para iOS e, assim como o desbloqueio do título em si, não é nada barata: ela está saindo por R$113 (mais cara que o jogo, que atualmente está em preço promocional por R$38). Ao menos, o valor é pago somente uma vez e você terá a experiência completa para todo o sempre.

Gathering Storm

Mas não é só isso: além de levar Rise and Fall para o iOS, a Aspyr Media anunciou também que a segunda expansão de Civilization VI, Gathering Storm, também chegará à plataforma móvel da Apple em breve.

Disponibilizado recentemente para computadores, Gathering Storm é uma expansão que traz mecânicas de clima para o jogo, como estações mais bem-definidas, desastres naturais, eventos climáticos e muito mais. Além disso, temos um sistema de diplomacia mais avançado e novas opções de terreno para estabelecer sua civilização; como de praxe, novos líderes e povos estão disponíveis para a sua escolha.

Segundo a desenvolvedora, Gathering Storm será disponibilizada para o iOS até o fim do ano.

via Cult of Mac