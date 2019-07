Apple volta a passar a Amazon e se aproxima novamente do US$1 trilhão em valor de mercado

Após ultrapassar a barreia do US$1 trilhão e abrir caminho para que outras empresas (Amazon e Microsoft) seguissem o mesmo caminho, a Apple passou por diversas turbulências e há algum tempo ocupa a terceira posição no ranking de empresas mais valiosas do mundo.

Hoje, após uma alta de 0,93% da $AAPL (fechando o dia em US$209,68), a Maçã voltou a ocupar o segundo lugar com um valor de mercado de US$964,8 bilhões. A queda de 1,57% da $AMZN (levando os papéis a marca de US$1.912,45) ajudou, é claro, já que com ela o market cap da empresa foi para US$944,8 bilhões.

A Microsoft continua surfando a onda do trilhão sozinha, valendo US$1.078 trilhão — as ações da empresa fecharam o dia em US$141,03 (queda de 0,22%).

Amanhã, dia 30 de julho, a Apple divulgará os resultados financeiros do seu terceiro trimestre fiscal de 2019. Obviamente, a depender dos números, essa distância poderá aumentar ou ser completamente revertida ao longo da semana.