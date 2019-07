No fim da semana passada, a Apple se viu envolta em (mais) uma polêmica quando o funcionário de uma empresa terceirizada contratada pela Maçã revelou que diálogos capturados pela Siri são frequentemente analisados por humanos, dando a possibilidade para que empregados mal-intencionados descubram dados pessoais de possíveis vítimas e realizem atos ilícitos com essas informações.

A Apple, claro, veio com sua resposta padrão de defesa à privacidade, afirmando que menos de 1% dos clipes capturados pela Siri são analisados por pessoas e que essas gravações não têm dados pessoais atrelados. Ainda assim, fica a dúvida: será que é possível desabilitar essa análise sem, necessariamente, desligar a assistente pessoal como um todo? Acontece que sim!

O especialista em segurança digital Jan Kaiser criou um perfil para o iOS que desliga o envio de clipes capturados pela Siri para análise. O perfil está disponível no GitHub e você pode dar uma olhada no seu código para certificar-se de que não há nada de indevido por lá (caso seja um entendedor do assunto, é claro) — instalar um perfil diferente no seu iPhone ou iPad, afinal, é uma operação que só deve ser feita quando você tem certeza do que está fazendo e confia no criador do conteúdo.

Estando ciente e querendo prosseguir, basta realizar os passos abaixo:

No seu iPhone ou iPad, acesse essa página no GitHub e toque no item “Prevent server-side logging of Siri commands.mobileconfig”. Toque na opção “Raw” e depois em “Allow” para baixar o perfil. Siga as instruções do iOS e, nos Ajustes, toque na opção “Perfil Baixado” e em “Instalar” para aplicar o perfil. Pronto!

Kaiser lembra que você pode criar um perfil semelhante no Apple Configurator simplesmente desativando a opção “Allow server-side logging of Siri commands”. Ele também incentiva os usuários a fazerem pressão para que a Apple integre uma opção do tipo no próprio iOS, sem que haja a exigência de se instalar um perfil no aparelho para impedir a análise de gravações da Siri.

via 9to5Mac