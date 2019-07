Com os iPhones de 2019 já quase totalmente desnudados, nada mais compreensível do que ver as atenções da indústria de rumores voltarem-se quase totalmente para os modelos do ano seguinte. Hoje, foi a vez do nosso amigo de sempre, Ming-Chi Kuo, compartilhar suas previsões — corroborando algo que a Bloomberg afirmou em janeiro — sobre um elemento específico dos futuros aparelhos: suas câmeras traseiras.

De acordo com o analista, dois dos três iPhones a serem lançados em 2020 (os dois mais caros, presumivelmente) terão câmeras traseiras com sensores 3D do tipo Time-of-Flight (ToF). Os sensores têm função semelhante à câmera frontal TrueDepth dos iPhones atuais, mas com uma tecnologia diferente que permite a captura espacial com suporte a distâncias muito maiores — capaz até de reconhecer os limites de um cômodo inteiro ou coisa assim.

Essa mudança seria um grande salto para a Apple em duas frentes: tanto na qualidade de imagem (já que os sensores são capazes de capturar muito mais detalhes e dar uma melhor sensação de profundidade nas imagens) quanto nas ambições de realidade aumentada da empresa (já que os sensores 3D melhorariam drasticamente a percepção espacial dos aparelhos).

Atualmente, poucos smartphones têm câmeras traseiras equipadas com sensores ToF — entre eles, o Galaxy S10+ 5G, o Huawei P30 Pro, o LG G8 ThinQ, e o Sony Xperia XZ4. Obviamente, até que cheguemos ao segundo semestre de 2020, é de se esperar que muitos outros ganhem a tecnologia antes da Apple… mas, antes tarde do que nunca.

É bom lembrar que o rumor de iPhones com sensores 3D nas câmeras traseiras não é novo: a um certo ponto, especulava-se até mesmo que o iPhone X ou o iPhone 8 ganhariam o recurso, o que obviamente não aconteceu. Talvez estejamos chegando no momento em que o rumor se concretizará?

