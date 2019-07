Mais Apple Stores serão expandidas nos EUA; projeto em Vancouver é aprovado

Entre reformas e inaugurações de Apple Stores, a gigante de Cupertino também tem planejado mudar a localização de algumas de suas lojas nos Estados Unidos. Além disso, pelo bem dos planos da companhia no Canadá, o projeto para a reforma de um shopping em Vancouver foi aprovado e deu luz verde para a expansão da Apple Store na região.

Sem mais delongas, vamos às novidades do varejo da Apple!

Vancouver

Em fevereiro passado, vimos que a Apple estava disposta a expandir sua loja em Vancouver (Canadá), no entanto, ventos contrários à maré (leia-se: problemas) impediram que as obras começassem de imediato, deixando os planos suspensos até agora.

Após uma rodada de revisões, o Conselho de Urbanismo de Vancouver aprovou por unanimidade a reforma do Pacific Center, onde a Maçã construirá a nova Apple Pacific Center, como divulgado pelo Business in Vancouver.

Entre as delimitações feitas pelo Conselho para a realização da reforma estão algumas mudanças na gigantesca parede verde da instalação (que possuirá dois andares), a qual será brevemente reduzida para permitir uma entrada ao shopping, adjacente à futura Apple Store, como visto no render atualizado a seguir:

Se a partir de agora os planos seguirem conforme o esperado, a nova Apple Pacific Center será a primeira loja da companhia no Canadá a contar com todas as novidades de design em varejo entre as 29 localidades da Maçã no país. A Apple ainda não divulgou nenhuma informação oficial da expansão.

San Mateo

No estado americano da Califórnia, a Apple está se preparando para mudar o endereço de uma de suas lojas em San Mateo para um local substancialmente maior. Semelhantemente aos planos de Vancouver, atualmente a Apple Hillsdale ocupa um espaço dentro do shopping Center Hillsdale, o qual está em meio a um projeto de remodelação.

A Apple deverá ocupar um espaço externo de um novo bloco do shopping, o próspero North Block Center, que ainda está em construção. A instalação substituirá uma antiga loja de departamento da Sears e deverá ser inaugurada ainda neste ano.

De acordo com relatórios internos do complexo, a Apple recebeu uma autorização para investir cerca de US$6 milhões no espaço que está sendo reformado, mais precisamente em um prédio do complexo, conhecido como Edifício K. Um muro cobre totalmente a fachada do edifício, ainda assim é possível ver que as obras no prédio já estão em andamento.

Aventura

Enquanto a mudança da loja de San Mateo segue sob os panos, a Maçã confirmou que abrirá a nova Apple Aventura no dia 10 de agosto, de acordo com o Miami Herald. Assim como as lojas supracitadas, a unidade em Aventura passará de um espaço interno no centro de compras homônimo para um pavilhão externo do complexo.

O Aventura Mall é o maior centro comercial da Flórida e é conhecido por sua extensa coleção de obras de arte. O shopping abriu uma nova ala no final de 2017, com uma torre escultural de cerca de 28 metros. A nova instalação da Apple ficará ao pé do escorregador e ao lado da entrada do complexo, como visto no mapa abaixo.

Naturalmente, o novo local será contemplado com as novidade do varejo da Apple, incluindo uma Video Wall. Como parte da inauguração da loja, a Apple oferecerá eventos especiais do Today at Apple, incluindo apresentações musicais, além de laboratórios de música, foto e design.

