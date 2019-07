As quintas versões beta do iOS/iPadOS 13 (compilação 17A5547d ) e do tvOS 13 ( 17J5540d ) estão agora disponíveis para testes!

Além dos novos sistemas, a Apple disponibilizou também o Xcode 11 beta 5 (compilação 11M382q ).

As novas versões chegam quase duas semanas após a liberação das versões beta 4. Por se tratar de novos e futuros sistemas operacionais, ainda é possível vermos novidades interessantes surgindo — ficaremos ligados e avisaremos a todos caso surjam coisas relevantes.

Ao menos por enquanto, o iOS/iPadOS 13 beta 5 e o tvOS 13 beta 5 só estão disponíveis para desenvolvedores (lembrando que o watchOS não faz parte do programa). Em breve, porém, a Apple também deverá liberar a terceira versão beta pública deles (com uma compilação equivalente) para membros do Apple Beta Software Program.

Os novos sistemas da Maçã deverão ser lançados oficialmente para todos os usuários em setembro/outubro, somente.