Os rumores acerca de um novo MacBook Pro de 16″ começaram a pipocar no começo deste ano, e está ficando cada vez mais incontestável que a Apple tem tudo mesmo para lançar o especulado notebook nos próximos meses. Agora, “confirmando” informações divulgadas previamente, o DigiTimes veio hoje com mais novidades em torno do possível lançamento, incluindo uma “mudança” no design da máquina.

De acordo com o site taiwanês, a Apple fechou uma parceria com a fabricante Quanta para produzir o especulado MacBook Pro, o qual possivelmente possuirá bezels (distância entre a tela e as bordas do dispositivo) mais estreitos para acomodar a nova tela de 16 polegadas, porém no “mesmo” chassi do atual MacBook Pro de 15 polegadas.

Isso significa que as dimensões do próximo modelo deverão ser semelhantes àquelas da atual máquina de 15″ (1,55×34,93×24,07cm), mas com uma configuração ainda mais parruda do que a versão mais recente, a começar pela resolução da nova telona: 3072×1920 pixels (contra 2880×1800 pixels dos modelos existentes).

Funcionários da cadeia de suprimentos da Apple disseram que os fornecedores de alumínio não devem esperar um crescimento significativo na demanda com a introdução do suposto MacBook Pro de 16″, já que o material usado para a fabricação não mudará — e sim apenas o design do chassi unibody.

Na semana passada, o analista Ming-Chi Kuo disse que o MacBook Pro de 16″ também deverá reestrear o teclado com mecanismo tesoura dos notebooks da Maçã — uma vez que a companhia finalmente parece querer se distanciar do seu problemático teclado com mecanismo borboleta.

O DigiTimes também enfatizou que o possível lançamento do MacBook Pro de 16″ acontecerá em setembro, mas a precisão das informações do site são muitas vezes questionadas. Como também informamos, pode ser que esse lançamento ocorra mesmo em outubro, a depender da organização da linha de gadgets da Apple após o evento especial da companhia para a apresentação dos novos iPhones, que deverá ocorrer em setembro.

via 9to5Mac