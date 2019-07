A invasão à conta do Telegram do Ministro da Justiça, Sergio Moro (e a de várias outras figuras importantes no cenário político atual), está causando impacto em muitas frentes. Já tivemos a prisão dos supostos hackers que realizaram a ação, a ameaça de prisão ao jornalista que publicou os diálogos e uma investigação (já arquivada) contra o procurador que trocou mensagens com Moro. Agora, o próprio Telegram também está implementando mudanças para tornar-se mais seguro.

Como anunciado na conta oficial do mensageiro no Twitter, as mudanças referem-se especificamente aos usuários do serviço que não têm a verificação em duas etapas ativada — isto é, contas que não têm proteção por senha. A partir de agora, esses usuários precisarão ter uma dose de paciência muito maior se quiserem entrar no Telegram Web e não tiverem acesso à conta do serviço em seus próprios smartphones.

Explico: atualmente, para fazer o login no Telegram Web, você digita seu número de celular e digita o código recebido no Telegram em uma das suas sessões ativas. Caso você não tenha acesso à sua conta em nenhum outro aparelho, entretanto, tem duas opções: solicitar o envio de um SMS ou o recebimento de uma ligação com o código. A partir de agora, usuários que não têm a autenticação de dois fatores ativa precisarão aguardar 60 minutos para receber o SMS — e a opção de ligação é desativada.

As mudanças são influenciadas diretamente pela invasão à conta de Moro, que não tinha a verificação em duas etapas ativada — por conta disso, os supostos hackers conseguiram obter acesso ao cadastro com uso de linhas telefônicas virtuais (VoIP).

Pelo apurado, ninguém foi hackeado por falta de cautela. Não se exigia nenhuma ação da vítima. Não havia sistema de proteção hábil. Há uma vulnerabilidade detectada e que será corrigida graças à investigação da Polícia Federal. — Sergio Moro (@SF_Moro) July 25, 2019

Correto. E não se preocupe se as operadoras de telefonia demorarem muito para consertar as vulnerabilidades no sistema de caixa postal delas – agora, só permitimos o recebimento de códigos por chamada se você tiver ativado a verificação em duas etapas. — Telegram Brasil (@telegram_br) July 26, 2019

Para quem tem a verificação em duas etapas ativada no Telegram, nada muda: você ainda poderá solicitar o SMS ou a ligação com o código após dois minutos de espera, como sempre aconteceu.

via Gizmodo