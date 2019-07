Apple começa a vender novo display LG UltraFine 5K de 27″ nos EUA

A Apple Store Online americana começou a vender hoje o novo display UltraFine 5K da LG, de 27 polegadas,, o qual se junta ao modelo 4K de 23,7 polegadas, lançado na loja da Maçã em maio passado.

O novo display da LG oferece a mesma resolução de 5120×2880 pixels que o monitor UltraFine vendido anteriormente pela Maçã, o qual foi retirado da Apple Store Online junto ao antigo monitor 4K.

O UltraFine 5K conta com 14,7 milhões de pixels, 500 nits de brilho e suporte a ampla gama de cores (P3). Como no modelo de 23,7″, o display maior se conecta ao Mac por meio de um cabo Thunderbolt 3 ou USB-C, o que significa que ele também é compatível com o iPad Pro!

O modelo oferece três outras portas, também USB-C, com velocidades de até 5Gbps, e quando usado com um MacBook [Pro/Air], o carregamento pelo cabo Thunderbolt 3 pode oferecer até 94W de energia. No mais, o monitor conta com alto-falantes estéreos integrados, uma câmera embutida e um microfone, além de um suporte ajustável para altura/inclinação.

O novo display LG UltraFine 5K está disponível na Apple Store Online dos EUA por US$1,3 mil, enquanto o modelo menor é vendido por US$700. Ainda não se sabe se os novos modelos serão disponibilizados na Apple Store Online brasileira, a qual também deixou de vender os modelos anteriores.

via MacRumors