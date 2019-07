Enquanto alguns acidentes com iGadgets pegando fogo são totalmente inesperados (e definitivamente um erro), outros podem, de certa forma, ser “previstos”, como o caso a seguir.

No Reddit, um usuário compartilhou um vídeo do momento em que uma bateria estufada de um iPhone 5s explode sob seu rosto em uma assistência técnica terceirizada, nos Estados Unidos.

Nas imagens (abaixo), é possível ver dois funcionários trabalhando com dispositivos diferentes; um deles está mexendo em um iPhone 5s que teve a tela removida devido ao inchaço da bateria, quando esse componente explode sobre a mesa de trabalho, próximo à face dele. Entre as razões para isso ter acontecido, a mais provável é que ele tenha perfurado a bateria defeituosa.

Após o susto inicial, outro erro: ele joga o dispositivo no chão e tenta apagar o fogo com o sapato calçado, o que poderia ter causado um acidente ainda maior. Nesses casos, o mais indicado é descartar o dispositivo em um reservatório com areia, que evita a propagação das chamas, e não usar nada que possa pegar fogo para apagá-lo.

Felizmente, nenhum dos dois funcionários se feriu gravemente, mas isso foi por pouco. De acordo com um dos comentários da publicação, as baterias de íon de lítio podem queimar a mais de 500ºC, o que significa que o homem também poderia ter se ferido ao tentar apagar o fogo com o sapato.

O inchaço é um problema que há muito tempo atormenta as bateria de íon de lítio. Basicamente, elas se expandem à medida que os gases se acumulam com os eletrólitos (substâncias químicas as quais permitem que a eletricidade flua entre o cátodo e o ânodo de uma bateria), muitas das vezes causadas pela oxidação do reservatório que guarda esses componentes, que por sua vez é determinada pela sobrecarga da bateria.

Além de iPhones, problemas como esse também já aconteceram com diversos Apple Watches, principalmente os de segunda geração, fazendo com que a Maçã abrisse um programa de substituição dessas baterias.

via Cult of Mac