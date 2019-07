Campanha “Filmado com iPhone” mostra os bastidores das turnês de 16 bandas/artistas

A campanha “Filmado com iPhone” (em inglês, “Shot on iPhone”) continua rendendo bons frutos. A nova safra traz os bastidores da turnê da banda Florence + the Machine, bem como da contadora/dançarina FKA twigs e do saxofonista Kamasi Washington.

Segundo a Adweek , porém, no total teremos vídeos e outdoors de diversas bandas/artistas — além dos três acima, temos ainda Chai, Kacey Musgraves, Idles, Lizzo, Travis Scott, Tierra Whack, Leon Bridges, Skrillex, Sebastian Yatra, Jay de la Cueva, Gaye Su Akyol, Little Big e Tyler, the Creator.

Como sempre, os vídeos foram filmados com iPhones XS — em alguns casos, com a ajuda de softwares e/ou hardwares adicionais.

Confira os três primeiros, abaixo:

Em turnê com Florence + the Machine no Anfiteatro Red Rocks, no Colorado. Filmado no iPhone por Vincent H., ao som de “June”, de Florence.

Em turnê com FKA twigs no Park Avenue Armory, em Nova York. Filmado no iPhone por Josh G., ao som de “Cellophane”, de FKA twigs.

Em turnê com Kamasi Washington, no All Points East Festival, em Londres. Filmado no iPhone por Vincent H., ao som de “Street Fighter Mas”, de Kamasi.

Abaixo, alguns exemplos de outdoors da campanha:

iPhone XS e XS Max de Apple Preço à vista: a partir de R$ 6.569,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 608,25

Cores: cinza espacial, prateada e dourada

Capacidades: 64 GB, 256 GB ou 512 GB

Lançamento: setembro de 2018

via MacRumors