Estamos prestes a adentrar agosto, o que significa que falta pouco mais de seis semanas até a apresentação dos novíssimos iPhones. Com a aproximação da data, algumas das principais parceiras da Maçã estão abrindo mais posições para conseguir dar conta da demanda, a exemplo da Foxconn.

De acordo com o Economic Daily News, a maior fornecedora da Apple está expandindo sua contratação sazonal em Shenzhen (China), além de oferecer bônus para os funcionários existentes de até CNY4.500 (~R$2.472) para que eles renovem seus contratos imediatamente.

Todos esses esforços deverão cumprir com a demanda inicial de fabricação dos novos iPhones, os quais, nas primeiras semanas de vendas, costumam atingir a casa das dezenas de milhões de unidades; como informamos na semana passada, alguns analistas preveem que a Apple comercializará cerca de 75 milhões de aparelhos entre setembro e janeiro de 2020.

Ainda segundo o Economic Daily News, as fábricas chinesas da Foxconn deverão produzir os dois modelos topos-de-linha (sucessores dos iPhones XS e XS Max), ao tempo em que parte dos pedidos do modelo sucessor do iPhone XR serão montados nas instalações indianas da fabricante.

A linha de iPhones deste ano deverá ser semelhante à atual: três aparelhos, sendo dois deles com tela OLED e, um de LCD . A principal mudança tem tudo para ser as câmeras, que deverão aumentar de duas para três nos flagships e de uma para duas no modelo de entrada — sem falar na câmera frontal, que também deverá ser atualizada.

via MacRumors