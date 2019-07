A Apple anunciou hoje uma nova adição às sessões do Today at Apple: o [AR]T.

O trocadilho para unir arte (“art”) e AR nada mais é do que uma nova série de experiências de realidade aumentada com base em produções artísticas que serão oferecidas dentro e fora de Apple Stores nos Estados Unidos e na Europa.

Especificamente, a campanha inclui três novas atividades:

Uma caminhada interativa pelas ruas de algumas cidades que exibirá trabalhos dos principais artistas contemporâneos do mundo ([AR]T Walk);

Um workshop sobre os fundamentos do uso da realidade aumentada a partir do Swift Playgrounds ([AR]T Lab);

Uma verdadeira exibição de artes em AR, essa disponível em todas as loja da Maçã, acessível através do novo recurso “[AR]T Viewer”, do app Apple Store.

Para criar as sessões do [AR]T, a Apple colaborou com o Novo Museu de Arte Contemporânea, um dos principais destinos de Nova York, para selecionar sete artistas (Nick Cave, Nathalie Djurberg e Hans Berg, Cao Fei, John Giorno, Carsten Höller e Pipilotti Rist) que participarão do novo projeto experiencial. A chefona de pessoas e varejo da Maçã, Deirdre O’Brien, comentou a novidade.

O Today at Apple oferece uma janela para as artes criativas possibilitadas por meio de nossos produtos e clientes. Esperamos que os participantes se inspirem nas incríveis criações de AR do [AR]T Walk, e estamos ansiosos para ver o que nossos visitantes aprenderão a criar no [AR]T Lab.

A partir do dia 10 de agosto, as novas sessões [AR]T Walk do Today at Apple estarão disponíveis em lojas selecionadas da companhia, incluindo a Apple Fifth Avenue (Nova York), a Apple Union Square (San Francisco), a Apple Covent Garden (Londres), a Apple Marché Saint-Germain (Paris), a Apple Causeway Bay (Hong Kong) e a Apple Shinjuku (Tóquio).

The power of AR meets the creativity of the mind. We’re excited to announce [AR]T — a peek into the imaginations of seven contemporary art visionaries. Coming to #TodayAtApple beginning August 10. https://t.co/pTtYjx6LOy pic.twitter.com/uf7MuEZPmG — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2019 O poder do AR encontra a criatividade da mente. Temos o prazer de anunciar [AR]T — uma espiada na imaginação de sete visionários da arte contemporânea. Chegando ao #TodayAtApple a partir de 10 de agosto.

Todas as sessões serão oferecidas gratuitamente. Para se inscrever, basta acessar a página do Today at Apple e selecionar uma das lojas supracitadas.

Novas lojas e reformas no Japão

Em uma nota relacionada, a Apple começou a promover seus planos para expandir ainda mais sua presença varejista no Japão com duas novas lojas no país. A notícia corrobora os rumores de que a companhia iria instalar Apple Stores em Kanagawa e Marunouchi (distrito de Tóquio), onde ambos os projetos serão concluídos nos próximos meses.

Além das novas lojas, a companhia também reformou a Apple Omotesando, inaugurada em 2014. Hoje, o andar subterrâneo foi liberado para os clientes da Maçã, mostrando os novos painéis e mesas de exibição, uma escada espiral, além de uma nova parede verde.

Apple Omotesandoの地下フロアが新デザインでオープンしている!

日本初のグリーンウォールです。



The underground floor in Apple Omotesando opened today with new design!!

This store have the first green wall with benches in the stores of japan. pic.twitter.com/St25SCWaQE — ぜう (@ZEU_studio) July 30, 2019 O piso subterrâneo da Apple Omotesando abriu hoje com novo design!

Essa loja é a primeira a ter uma parede verde com bancos de todas do Japão.

O número de reformas e inaugurações de Apple Stores no Japão se intensificaram no ano passado, quando a ex-VP de varejo Angela Ahrendts anunciou um grande investimento no país.

via 9to5Mac