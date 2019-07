Novidades no iOS 13 beta 5: ícones de apps maiores no iPad, controle de volume melhorado e mais!

A Apple liberou ontem — apenas para desenvolvedores registrados, até o momento — o iOS/iPadOS 13 beta 5. E, ao contrário do que se poderia imaginar, a nova versão de testes traz uma quantidade bem saudável de novidades para o sistema. Vamos dar uma olhada nelas?

Opções para tela de início do iPad

Com a chegada do iPadOS, a Apple “espremeu” os ícones na tela inicial do tablet para que caibam mais aplicativos em uma página — o que, por outro lado, tornou tudo bem menor. Agora, você pode escolher entre ficar no novo design (que acomoda até 30 ícones por tela) ou voltar para o modelo antigo (com espaço para até 20 ícones).

App Icon Size on iPadOS pic.twitter.com/LZu4n6rrZN — Alireza (@alixrezax) July 29, 2019 Tamanho do ícone dos apps no iPadOS

A configuração pode ser encontrada nos Ajustes do tablet.

Controle de volume melhorado

Imagem: Vinicius Porto

No beta 5 e em diante, você terá muito mais controle sobre o volume do seu dispositivo: são 34 níveis de som, com um retorno háptico quando você arrasta a bolinha para cima ou para baixo. Além disso, a nova barrinha de volume está levemente mais fina, ocupando menos espaço na tela.

Aba Compartilhar

A aba Compartilhar, que foi deveras melhorada no iOS 13, ganhou uma organização muito mais intuitiva no beta 5. Agora, a tela está dividida em grupos — no topo, você tem acesso às suas ações favoritas; em seguida, aparecem as opções referentes ao app em questão; por fim, temos uma seção de “outras ações”, que você pode gerenciar da forma que achar mais conveniente.

Imagem: Vinicius Porto

Além disso, agora é possível adicionar ações do aplicativo Atalhos na seção de favoritos.

Outras novidades

Temos novas opções de planos de fundo no aplicativo Casa.

Agora, a escolha entre o Modo Claro e o Modo Escuro é feita na configuração inicial do iPhone/iPad — quem instalar o beta 5 do iOS 13 verá essa tela de escolha, e novos usuários também deverão vê-la.

é feita na configuração inicial do iPhone/iPad — quem instalar o beta 5 do iOS 13 verá essa tela de escolha, e novos usuários também deverão vê-la. A seção de automações do app Atalhos foi temporariamente removida e deverá ser colocada de volta na próxima versão de testes.

foi temporariamente removida e deverá ser colocada de volta na próxima versão de testes. Temos novas medalhas no app Atividade para quando você atingir sua meta de movimento 1.250, 1.500, 1.750 ou 2.000 vezes.

Imagem: Vinicius Porto

O ícone de LTE/4G no iPhone está maior e desenhado para acompanhar o espaço das barrinhas de sinal.

no iPhone está maior e desenhado para acompanhar o espaço das barrinhas de sinal. A opção “abrir em nova aba” voltou ao Safari quando você pressiona um link pelo 3D Touch.

Imagem: Vinicius Porto

Quem está curtindo as novidades? Contem vossas experiências logo abaixo.

via MacRumors