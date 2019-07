Promoções do dia na App Store: Tweetbot, aTimeLogger 2, Super Eraser: Photo Erase e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores desta terça-feira!



Se você usa o Twitter, certamente já ouviu falar do Tweetbot. Criado pela desenvolvedora Tapbots, ele é um dos melhores (se não o melhor) cliente da rede social, e mais uma vez a nossa escolha para destaque do dia.

O app conta com um belo pacote de recursos, incluindo suporte ao modo paisagem tanto em iPads quanto em iPhones/iPods touch, estatísticas e visualizações de atividades, visualização em coluna para alguns modelos, multitarefa (Split View) para iPads, opção de responder diretamente pela notificação, controle de visualização do Safari com suporte a bloqueadores de conteúdo e muito mais!

Para acompanhar, a iconografia interna do app também foi atualizada e temos um Modo Escuro verdadeiro, com mudanças que refletem em toda a interface.

Que tal? Aproveite a oferta! 😀

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam mais de R$61 de desconto:

Apps para iOS

Controle o seu tempo.

Controle a sua nave.

Mais uma opção de calculadora.

Jogo de aventura.

Utilitário para aquários.

App para macOS

Remova itens indesejados de suas fotos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😊