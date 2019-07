Pin it

Também participam do projeto outras gigantes da tecnologia, como o Google, a Microsoft e o Facebook

A Apple acaba de se juntar oficialmente ao Data Transfer Project (Projeto de Transferência de Dados, em tradução direta), uma iniciativa lançada em 2018 para desenvolver uma plataforma comum de migração de dados online a fim de permitir que os usuários movam/transfiram facilmente suas informações entre provedores de serviços. As informações são do The Verge.

Além da Maçã, outras gigantes da tecnologia e da web também participam do projeto, entre eles o Facebook, o Google, a Microsoft e o Twitter.

O DTP está trabalhando para criar uma plataforma de código aberto que possa conectar dois ou mais serviços online e permitir que os usuários transfiram dados entre eles — tudo isso a partir dos métodos de autorização e APIs desses aplicativos, de acordo com o site da iniciativa.

A partir de agora, a Apple criará sistemas que facilitarão a adição/remoção de dados do iCloud, de maneira semelhante ao Google Takeout e à ferramenta do Facebook para exportar seus dados da rede social, os quais baixam as suas informações para o seu dispositivo.

Até o momento, os colaboradores da plataforma e da comunidade de código aberto do GitHub inseriram mais de 42 mil linhas de códigos e migraram mais de 1.500 arquivos. Eventualmente, o Data Transfer Project espera que os dados possam ser transferidos diretamente de um serviço para outro sem a necessidade de baixar os dados primeiro.