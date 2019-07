O mercado de tablets Android nunca decolou de verdade, mas se tem uma empresa que bate o pé e continua tentando fazê-lo sobreviver, essa empresa é a Samsung — nada mais justo, já que a sul-coreana é uma das únicas fabricantes com recursos extras e bons apelos para que os consumidores levem em conta o sistema do robozinho na tela grande. E o seu novo lançamento é a mais recente prova disso.

O Galaxy Tab S6 é a resposta mais convincente da Samsung, até agora, ao iPad Pro. Temos aqui uma tela Super AMOLED de 10,5 polegadas, com leitor de digitais embutido, e um corpo de alumínio, com bordas finas, equipado com quatro alto-falantes e vários recursos que prometem tornar a experiência mais completa e enriquecedora.

A traseira, além da câmera dupla com uma lente grande-angular, tem espaço para você prender a canetinha S Pen (que carrega quando está ali); o acessório traz suporte a 4.096 níveis de pressão e tem todos os recursos que os usuários já estão acostumados na linha Galaxy Note, como um bloco de notas instantâneo que funciona por cima de qualquer app. A stylus também pode disparar a câmera, funcionar como um controlador de slides ou pausar vídeos à distância.

Equipado com processador Snapdragon 855 e até 8GB de RAM, o Galaxy Tab S6 também tem a ambição de substituir (ao menos em alguns momentos) seu computador: isso porque ele traz suporte ao Samsung DeX, o sistema da sul-coreana que permite conectar o equipamento a um monitor, um teclado e um mouse para transformá-lo num “computador instantâneo” — com direito a multitarefa real.

Para aprimorar esse lado, a Samsung oferece também uma capa com teclado especial, que já vem com trackpad e traz um apoio de ajuste infinito na traseira — você pode apoiar o tablet no ângulo que quiser, sem se limitar a dois ou três ajustes pré-definidos.

A pré-venda do Galaxy Tab S6 se iniciará, nos EUA, no próximo dia 23, com o lançamento agendado para 6 de setembro. O modelo com 6GB de RAM e 128GB de armazenamento sairá por US$650, enquanto a versão de 8GB/256GB custará US$730; ambas já incluem a S Pen. A capa com teclado, por sua vez, sairá por US$180. Teremos versões em cinza, azul ou rosa, e um modelo com 4G será lançado até o fim do ano.

