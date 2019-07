Em março passado, nós comentamos a proposta da desenvolvedora GameClub de ressuscitar antigos jogos para iOS que foram abandonados pelos seus criadores originais, redistribuído-os na sua plataforma.

Em maio, a empresa lançou no TestFlight um punhado de (antigos) títulos para os usuários inscritos no seu programa de testes aproveitarem, com mais novidades chegando agora.

Space Miner Blast

Considerado o melhor jogo para iPhone em 2010 pelo TouchArcade, Space Miner Blast é um jogo de RPG sobre caça espacial desenvolvido originalmente pela Venan Entertainment (que agora se chama Megaspace Industries).

Space Miner Blast é um spin-off do antigo game Space Miner, ambos abandonados pela então Venan Entertainment quando a Apple introduziu o iPhone 4 e, com ele, a tela Retina — o que causou o fim de muitos apps, dado o custo para desenvolvê-los com tamanha qualidade para aquela época. Agora, a GameClub disponibilizou os dois títulos: Space Miner Blast e Space Miner: Platinum no TestFlight, gratuitamente.

Super Crate Boz

Também lançado em 2010, Super Crate Box é um jogo de tiro no estilo 2D da Vlambeer. Basicamente, o jogador deve chegar às caixas de armas para destruir um fluxo interminável de inimigos pelo maior tempo possível. Toda vez que uma caixa é aberta, você recebe uma nova arma aleatório, a qual pode ser bem potente, ou nem tanto.

O game foi lançado para Windows e macOS antes de ser disponibilizado para iOS, em 2012, quando conquistou a nota máxima do TouchArcade por seu ritmo “incrivelmente rápido e caótico”. Infelizmente, o jogo foi recebendo cada vez menos atualizações com o tempo, sendo eventualmente extinguido — até agora.

Como todos os jogos do GameClub, Super Crate Box está disponível gratuitamente no TestFlight.

Glorkian Warrior

Assim como os jogos anteriores, Glorkian Warrior é um título de ação super divertido no qual é preciso derrotar todos os inimigos antes deles lhe alcançarem. Com a jogabilidade na horizontal, o game conta também com ilustrações divertidíssimas do autor e cartunista americano James Kochalka.

Glorkian Warrior ainda não está disponível no TestFlight da Apple, mas tanto ele quanto os outros títulos supracitados estão disponíveis no servidor Discord, também sem nenhum custo.

Portanto, é hora de aproveitar os jogos (não exatamente novos) antes de o serviço ser lançado oficialmente no próximo mês, quando será necessário assinar o produto da GameClub para ter acesso a todos os games.

via TouchArcade: 1, 2, MacRumors