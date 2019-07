Google Chrome ganha novidades na web e no iOS; GoPro e WordPress são atualizados

Alguns aplicativos foram atualizados recentemente com boas novidades para a web e o iOS.

O Google, por exemplo, está levando para à versão desktop o Modo Escuro automático de páginas e implementou diversas melhorias no app para iOS.

Já os apps GoPro e WordPress receberam um breve apanhado de melhorias nas plataformas móveis, como veremos a seguir.

Google Chrome

Começando com as novidades do seu app para desktop, o navegador da gigante de Mountain View ganhará em breve suporte ao Modo Escuro inteligente para páginas na web, o qual modifica automaticamente a aparência de um site de acordo com as preferências do Google Chrome.

Atualmente, esse recurso está disponível apenas no Android, mas o código que o habilita será compatível com várias plataformas, o que significa que será possível aproveitar a opção no macOS, no Windows e em dispositivos Chrome OS.

O que faz o Modo Escuro do Chrome para páginas da web ser diferente é que ele permite aos usuários ajustar o perfil dessa aparência para não atrapalhar a legibilidade de uma determinada página. Apesar de o Google apontar para uma disponibilidade da opção em desktops, ainda não há previsão para que a novidade chegue ao app para iOS.

Por falar na versão mobile do navegador, recentemente ela foi atualizada com algumas novas funções e melhorias que certamente ajudarão no desempenho e na qualidade de navegação. Entre elas, a opção “Encontrar” agora funciona em iFrames, como páginas AMP .

Além disso, ao criar uma nova conta em um site, o navegador sugerirá uma senha forte e exclusiva que você poderá escolher ou não. No mais, seu histórico agora pode ser sincronizado e apagado de maneira mais confiável e a API para salvar senhas ganhou um novo design.

GoPro

O app GoPro chegou à sua sexta versão com uma série de novos recursos e melhorias, entre eles a possibilidade de exportar suas QuikStories e salvá-las automaticamente em qualquer serviço de armazenamento online.

Os recursos de edição foram aprimorados com suporte a proporção 4:3 e opções para combinar filtros no mesmo projeto, bem como adicionar músicas e efeitos — tudo pelo iPhone. Ademais, agora é possível classificar os arquivos de mídia do app por data de criação ou de download, organizando melhor sua biblioteca.

WordPress

Já o app WordPress para iOS ganhou, na atualização mais recente, a capacidade de criar/editar postagens mesmo que seu dispositivo esteja offline. As pré-visualizações também foram prestigiadas com blocos mais visíveis, listas de postagens mais limpas e configurações mais acessíveis.

via 9to5Google, 9to5Mac